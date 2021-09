Brahim Diaz: «Qui sento l’affetto di tutti, vogliamo lo scudetto» (Di lunedì 27 settembre 2021) Brahim Diaz, in un’intervista ad AS, ha racconato il nuovo inizio di stagione con la maglia del Milan, ecco le sue parole Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco le sue parole: SUL SUO MOMENTO – «Mi piace avere leadership ed essere protagonista, sì, sento che la mia personalità sia cresciuta. Sono più inserito rispetto a un anno fa, conosco meglio i compagni e lavorare, così, è più facile». SUL CORO DEI TIFOSI : «Per me è bellissimo. Kakà è una leggenda, un calciatore che qualsiasi giovane ammira, è stato straordinario. Per me è un onore, ma ai tifosi sono grato anche per il modo in cui mi trattano, per l’affetto sin dal primo giorno. Cerco di restituirlo facendo bene in campo». SULLO scudetto – «Se puntiamo allo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021), in un’intervista ad AS, ha racconato il nuovo inizio di stagione con la maglia del Milan, ecco le sue paroleha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco le sue parole: SUL SUO MOMENTO – «Mi piace avere leadership ed essere protagonista, sì,che la mia personalità sia cresciuta. Sono più inserito rispetto a un anno fa, conosco meglio i compagni e lavorare, così, è più facile». SUL CORO DEI TIFOSI : «Per me è bellissimo. Kakà è una leggenda, un calciatore che qualsiasi giovane ammira, è stato straordinario. Per me è un onore, ma ai tifosi sono grato anche per il modo in cui mi trattano, persin dal primo giorno. Cerco di restituirlo facendo bene in campo». SULLO– «Se puntiamo allo ...

