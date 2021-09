Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano guadagna (+0,4%) con banche e petroliferi. Bene l'industria, non le utility. Tonfo di La Doria #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano guadagna (+0,4%) con banche e petroliferi: Bene l'industria, non le utility. Tonfo di La Doria - moneypuntoit : ?? Borsa Milano Oggi, 27 settembre 2021: le banche spingono il Ftse Mib ?? - Faido1Alessio : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,7%) - padovesi58a : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,7%) -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Lieve aumento per ladi, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All - Share , che arriva a 28.645 punti. Tra i ...Inizio di settimana positivo per Piazza Affari (+0,4%), in linea con l'andamento delle altre principali Borse europee. Ail listino principale è guidato dai petroliferi, con Eni (+1,5%), l'impiantistica di Tenaris (+1,4%) e Saipem (+0,9%), col greggio in deciso rialzo (Wti +1,1%) a 74,8 dollari al barile e il ...(Teleborsa) - Andamento brillante per il comparto viaggi e intrattenimento, peraltro preannunciato dalla buona performance del comparto viaggi e intrattenimento europeo. Il FTSE Italia Travel & Leisur ...Spesso siamo indecisi su come sfruttare il poco tempo libero del fine settimana. Come già noto però il nostro Bel Paese offre tantissime opzioni per ...