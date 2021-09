Avremo tutti bisogno di una terza dose? (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 20 settembre 2021 in Italia è partita ufficialmente la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro la Covid-19. Un richiamo o, all’inglese, booster, che al momento – come da circolare del Ministero della salute del 14 settembre – verrà somministrato solo ad alcune categorie di persone: pazienti affetti da «marcata compromissione della risposta immunitaria». Rientrano in questa categoria, ad esempio, pazienti affetti da tumore o che hanno subito trapianti e quindi assumono farmaci che sopprimono la risposta immunitaria, o con malattie congenite che colpiscono il sistema immunitario. In seguito si prevede possano essere coinvolti ultraottantenni, anziani ospiti delle Rsa e operatori sanitari. L’Italia quindi va ad aggiungersi a numerosi altri Paesi che hanno iniziato o stanno per iniziare a somministrare richiami dei vaccini contro la Covid-19: Israele e Regno Unito, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 20 settembre 2021 in Italia è partita ufficialmente la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro la Covid-19. Un richiamo o, all’inglese, booster, che al momento – come da circolare del Ministero della salute del 14 settembre – verrà somministrato solo ad alcune categorie di persone: pazienti affetti da «marcata compromissione della risposta immunitaria». Rientrano in questa categoria, ad esempio, pazienti affetti da tumore o che hanno subito trapianti e quindi assumono farmaci che sopprimono la risposta immunitaria, o con malattie congenite che colpiscono il sistema immunitario. In seguito si prevede possano essere coinvolti ultraottantenni, anziani ospiti delle Rsa e operatori sanitari. L’Italia quindi va ad aggiungersi a numerosi altri Paesi che hanno iniziato o stanno per iniziare a somministrare richiami dei vaccini contro la Covid-19: Israele e Regno Unito, ...

