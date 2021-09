Ascolti tv 26 settembre 2021 | Scherzi a parte batte un Cattelan in calo

(Di lunedì 27 settembre 2021)tv: lo show di Canale5 vince nettamente su quello di Rai1 Senza la finale degli Europei di Pallavolo, lo scontro tra gli show delle due ammiraglie ha comunque confermato gli equilibri di settimana scorsa e cosìsu Canale5 ha registrato il 17,28% di share media con 3,043 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo show con Enrico Papi aveva raccolto il 15,21% e 2,8 milioni. Seconda posizione per Da grande su Rai1 con il 12,01% e 2,196 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Alessandroaveva portato a casa il 12,67% e 2,3 milioni. Medaglia di bronzo per San Andreas su Italia1 con il 6,45% e 1,295 milioni. Domenica scorsa la stessa rete aveva fatto il 5,47% e 1,1 milioni con il film Attacco al potere 2.tv altre reti La classifica degli ...

