X Factor, l’artista con crisi di panico conquista il pubblico: i precedenti (Di domenica 26 settembre 2021) Il 16 settembre ha preso il via la nuova edizione di X Factor, condotta per la prima volta da Ludovico Tersigni. Tra i vari artisti che si stanno esibendo dinanzi ai giudici – confermati anche in questa edizione Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – ha catturato molte attenzioni Febe, una ragazza di 19 anni che ha presentato la sua versione di “No time to die” di Billie Eilish. LEGGI ANCHE => Da panacea del male a male in sé: crescono i disturbi d’ansia da “dipendenza da Google” Una performance davvero toccante, che ha conquistato non solo i giudici di X Factor ma anche il pubblico, anche per il coraggio di Febe di lottare contro le sue paure e riuscire ad essere comunque sul palco. Dall’età di 16 anni, infatti, l’artista soffre di attacchi di panico, uno dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 settembre 2021) Il 16 settembre ha preso il via la nuova edizione di X, condotta per la prima volta da Ludovico Tersigni. Tra i vari artisti che si stanno esibendo dinanzi ai giudici – confermati anche in questa edizione Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – ha catturato molte attenzioni Febe, una ragazza di 19 anni che ha presentato la sua versione di “No time to die” di Billie Eilish. LEGGI ANCHE => Da panacea del male a male in sé: crescono i disturbi d’ansia da “dipendenza da Google” Una performance davvero toccante, che hato non solo i giudici di Xma anche il, anche per il coraggio di Febe di lottare contro le sue paure e riuscire ad essere comunque sul palco. Dall’età di 16 anni, infatti,soffre di attacchi di, uno dei ...

Advertising

infoitcultura : “X Factor”, Manuel Agnelli non trattiene l’emozione: la commozione dell’artista - LaStampaTV : VIDEO | X Factor, Jathson: l'artista non binario che ha conquistato i guidici - infoitcultura : Quello che non sai su Erio, l'artista che ha conquistato 4 sì a X Factor - qn_lanazione : Chi è Erio: #XFactorr2021 impazzisce per l'artista toscano - DonnaGlamour : X Factor 2021, Mika si confonde: è subito gaffe per l’artista inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Factor l’artista X Factor, l’artista con crisi di panico conquista il pubblico: i precedenti Periodico Italiano