Ufficiale | Nasri si ritira

(Di domenica 26 settembre 2021) Samirha annunciato ufficialmente il ritiro all’età di 34 anni. Il centrocampista francese, che era rimasto svincolato dopo l’esperienza in Belgio con la maglia dell’Anderlecht, ha spiegato la sua scelta ai microfoni di Jdd: “Un episodio mi ha fatto molto male e ha cambiato il mio rapporto con il calcio: la mia squalifica. Non avevo preso alcun prodotto dopante. Era solo un’iniezione di vitamine perché stavo male. Mi ha tagliato fuori”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Samirha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo aver lasciato l'Anderlecht nel 2020 e aver iniziato un'avventura da opinionista in Canal+, il centrocampista si è espresso in ...Commenta per primo Samirinizia un nuovo percorso: l'ex giocatore di Arsenal e Manchester City, sarà commentatore per la Champions League per Canal+.L'ex centrocampista di Marsiglia, Arsenal, City, Antalyaspor e West Ham ha annunciato la sua decisione di smettere ...L'ex centrocampista della nazionale francese Samir Nasri ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio. Il giovane marsigliese, senza un club dopo ...