Uccide la moglie davanti alla figlia e poi si suicida | dramma a Viterbo

Advertising

Lazio_TV : L'omicidio-suicidio ieri sera a Castel Sant'Elia. - tusciaweb : Femminicidio, uccide la moglie e poi si spara Castel Sant'Elia - Uccide la moglie e poi si spara, tragedia Castel… - Etrurianews : CASTEL SANT'ELIA- Tragedia a Castel Sant'Elia. Ieri sera si è consumato un omicidio suicidio in una villetta, alle… - ngigneGra : Tipo il vicino che uccide la moglie “era un brav’uomo, salutava sempre”! - HXMICK_ : comunque quando sento 'uomo uccide la moglie/fidanzata e poi si uccide/tenta di uccidersi' l'unica cosa che mi vien… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

Tragedia a Castel Sant'Elia. Ieri sera, verso le 20:15, è arrivata una chiamata ai carabinieri nel corso della quale una ragazza affermava di aver assistito all'omicidio della mamma da parte del padre,...CASTEL SANT'ELIA - . Un uomo di 65 anni, ieri sera ha sparato alladi 57 anni , e poi si è tolto la vita suicidandosi, tutto ciò è avvenuto davanti a una delle figlie che è rimasta sotto choc per questo atto vi violenza inaudita. L'uomo C. P. ha atteso che la ...A chiamare i carabinieri è stata la figlia dicendo di aver assistito all’omicidio della mamma da parte del padre, il quale, pochi istanti dopo, ha rivolto l’arma contro di sè e si è tolto la vita ...Tragedia a Castel Sant’Elia in provincia di Viterbo dove un sessantacinquenne ha ucciso sua moglie di cinquantasette anni a fucilate e poi si ...