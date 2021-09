Rwanda, morto il ‘Re del genocidio’ Théoneste Bagosora: stava scontando 35 anni. Kigali, no a revisione del processo allo “Shindler africano” (Di domenica 26 settembre 2021) È morto a 80 anni il “re del genocidio” del Rwanda che da qualche giorno era ricoverato in un ospedale di Bamako, in Mali, per problemi cardiaci, lo ha annunciato il figlio Achille alla Bbc. Il colonnello Théoneste Bagosora era stato una figura di spicco dell’esercito durante le atrocità del 1994. Poi, condannato per crimini contro l’umanità, stava scontando la sua pena in un carcere del Paese africano. Tra i gerarchi del ministero della Difesa ruandese, il generale canadese Romeo Dallaire, capo della forza di pace delle Nazioni Unite, lo ha definito il “perno” dietro le 800mila uccisioni – prevalentemente di persone di etnia tutsi – durante i cento giorni del genocidio. L’ex colonnello – racconta – ha anche minacciato di ucciderlo. Nel 2008 il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Èa 80il “re del genocidio” delche da qualche giorno era ricoverato in un ospedale di Bamako, in Mali, per problemi cardiaci, lo ha annunciato il figlio Achille alla Bbc. Il colonnelloera stato una figura di spicco dell’esercito durante le atrocità del 1994. Poi, condannato per crimini contro l’umanità,la sua pena in un carcere del Paese. Tra i gerarchi del ministero della Difesa ruandese, il generale canadese Romeo Dallaire, capo della forza di pace delle Nazioni Unite, lo ha definito il “perno” dietro le 800mila uccisioni – prevalentemente di persone di etnia tutsi – durante i cento giorni del genocidio. L’ex colonnello – racconta – ha anche minacciato di ucciderlo. Nel 2008 il ...

