Poliziotta contro green pass | azione disciplinare da parte della questura

(Di lunedì 27 settembre 2021) Per il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese le dichiarazioni del vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò alla manifestil, sono "gravissime" e sta seguendo la vicenda "personalmente" con il capopolizia, Lamberto Giannini. La- che anche sui social e su siti on line non fa mistero delle sue posizioni - sabato è salita sul palco di San Giovanni a Roma e ha arringato i manifestanti, definendo iluna "tessera di discrimin", invitando alla "disobbedienza civile"uno Stato "dispotico".Nei suoi confronti è partita un'da, e la ...

... Nunzia Alessandra Schilirò rischia di dividere l'opinione pubblica per quelle sue frasiil ... La questione ha provocato un sentiment negativo nei colleghi della. "Avrebbe avuto senso ...... a Roma, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestareil Green ... di essere già sotto procedimento disciplinare - ha scritto la- . Sono molto serena. ...Ma la poliziotta replica: «Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese». Se l'amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andr ...Altissima tensione nelle carceri campane. E protesta il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo del personale di Polizia in servizio nelle carceri del Paese. “A ...