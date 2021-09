Orietta Berti, gaffe su Amadeus: il conduttore replica così… (Di domenica 26 settembre 2021) Orietta Berti, la prima puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, è condotto da Amadeus con le vecchie glorie della musica italiana e internazionale. Orietta Berti, un’altra delle sue celebri gaffe in onda con Amadeus (Screenshot)Tra gli ospiti sul palco c’era anche la storica cantante, per l’occasione si è esibita con alcuni dei suoi brani più celebri, anche a Verona ha cantato “Finchè la barca va, Tipitipitì e Io ti darò di più”. Inoltre ha fatto una delle sue ormai celebri gaffe, dopo aver incontrato Amadeus, l’ha chiamato per tutto il tempo con un altri nomi, come ad esempio: Amadeo, Amedeus e Amedeu, tutti i modi possibili sono stati utilizzati, tranne il nome giusto del ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021), la prima puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, è condotto dacon le vecchie glorie della musica italiana e internazionale., un’altra delle sue celebriin onda con(Screenshot)Tra gli ospiti sul palco c’era anche la storica cantante, per l’occasione si è esibita con alcuni dei suoi brani più celebri, anche a Verona ha cantato “Finchè la barca va, Tipitipitì e Io ti darò di più”. Inoltre ha fatto una delle sue ormai celebri, dopo aver incontrato, l’ha chiamato per tutto il tempo con un altri nomi, come ad esempio: Amadeo, Amedeus e Amedeu, tutti i modi possibili sono stati utilizzati, tranne il nome giusto del ...

