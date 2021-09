Napoli-Cagliari 26 settembre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Zielinski | Insigne e Osimhen per gli azzurri

(Di domenica 26 settembre 2021) Mazzarri torna al San Paolo, stadio nel quale ha costruito una parte importante della sua carriera di allenatore di alto livello, in una trasferta che non è come le altre non solo per il suo passato ma anche perché ilha fatto un altro passo indietro nella sconfitta casalinga contro l’Empoli e adesso con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - nape_news : ??????Formazioni Ufficiali?????? ???#Napoli - #Cagliari ???? #NapoliCagliari - gilnar76 : LIVE - #Napoli - Cagliari, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie ancora Politano e Rrahmani da titolari!… - SeEarn : NAPOLI-CAGLIARI, LA FORMAZIONE UFFICIALE: CONFERMATO RRAHMANI, TORNA POLITANO SULLA FASCIA DESTRA #NapoliCagliari… - CarlitosJ2011 : RT @TorresTavo: Napoli - Cagliari TV: @StarPlusLA #SerieAxESPN -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

, come vederla in tv e in streaming La partita di stasera trasarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming, dalle 20.45, su . Le formazioni ufficiali di ...Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.(3 - 5 - 1 - 1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; ...Dall'altra parte torna a Napoli unche dopo il pareggio contro la Lazio ha fatto un passo indietro con il suo Cagliari che ha bisogno di punti salvezza importanti forte dei soli 2 punti conquistato ...Al Diego Maradona arriva il Cagliari di Walter Mazzarri, che vivrà una serata molto particolare nello stadio dove ha lasciato il segno in passato. Ecco le scelte dei due tecnici toscani:. Napoli (4-2- ...