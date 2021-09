Motocross delle Nazioni oggi: orari, tv, programma, streaming. Si gareggia a Mantova (Di domenica 26 settembre 2021) Signore e signori, benvenuti alla domenica del Motocross delle Nazioni! Dopo un anno di pausa per colpa dell’emergenza sanitaria, torna l’evento che vede le Nazioni combattere una contro l’altra. A differenza delle annate precedenti, il MXoN non andrà in scena al termine della stagione, bensì nella fase più calda del Mondiale MXGP. Il Motocross delle Nazioni, tra le altre cose, sbarca nei nostri confini, dato che si disputerà sul tracciato di Mantova e, come sempre, si dividerà tra classe MXGP, MX2 ed Open. Le gare avranno un programma particolare. Si inizierà alle ore 13.10 con MXGP+MX2, quindi alle ore 14.40 toccherà a MX2+Open, quindi gran finale alle ore 16.00 con Open e MXGP. Chi vedremo impegnato a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Signore e signori, benvenuti alla domenica del! Dopo un anno di pausa per colpa dell’emergenza sanitaria, torna l’evento che vede lecombattere una contro l’altra. A differenzaannate precedenti, il MXoN non andrà in scena al termine della stagione, bensì nella fase più calda del Mondiale MXGP. Il, tra le altre cose, sbarca nei nostri confini, dato che si disputerà sul tracciato die, come sempre, si dividerà tra classe MXGP, MX2 ed Open. Le gare avranno unparticolare. Si inizierà alle ore 13.10 con MXGP+MX2, quindi alle ore 14.40 toccherà a MX2+Open, quindi gran finale alle ore 16.00 con Open e MXGP. Chi vedremo impegnato a ...

Advertising

AutoMotoCorse : - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Motocross delle Nazioni, Cairoli vince la MXGP: Italia terza ma vicina al top) è stat… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli non al meglio Italia per stupire - #Motocross #delle… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Motocross delle Nazioni, Cairoli vince la MXGP: Italia terza ma vicina al top) è stat… - infoitsport : Motocross delle Nazioni, Italia terza in qualifica a -1 dall'Olanda! Tony Cairoli vince in MXGP. Domani le gare -