Meteo 26 Settembre 2021, arriverà una nuova perturbazione (Di domenica 26 settembre 2021) Meteo 26 Settembre 2021, il weekend si avvicina e ci saranno due facce della medaglia su tutta la penisola italiana. Meteo 26 Settembre, rovesci localizzati e peggioramenti di temperatura al Nord e Centro Italia (Getty Images)Sabato ci ha regalato dei toni caldi e dei sapori estivi, durante la giornata di Domenica ci sarà un peggioramento delle temperature, verranno colpiti soprattutto il Nord e il Centro Italia. Durante il primo sabato d’autunno, abbiamo avuto delle condizioni Meteo molto simili a quelle estive in tutta la penisola. Mentre per Domenica alcune regioni dovranno affrontare un cambio di rotta per l’arrivo di una perturbazione che porterà del maltempo localizzato. Le condizioni Meteo stabili e soleggiate che abbiamo ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021)26, il weekend si avvicina e ci saranno due facce della medaglia su tutta la penisola italiana.26, rovesci localizzati e peggioramenti di temperatura al Nord e Centro Italia (Getty Images)Sabato ci ha regalato dei toni caldi e dei sapori estivi, durante la giornata di Domenica ci sarà un peggioramento delle temperature, verranno colpiti soprattutto il Nord e il Centro Italia. Durante il primo sabato d’autunno, abbiamo avuto delle condizionimolto simili a quelle estive in tutta la penisola. Mentre per Domenica alcune regioni dovranno affrontare un cambio di rotta per l’arrivo di unache porterà del maltempo localizzato. Le condizionistabili e soleggiate che abbiamo ...

Advertising

RegLiguria : [25/9-12.40] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per temporali a partire da questa notte su tutta la Regione ?? ZONE… - infoitinterno : Il meteo di domenica 26 settembre, piogge del pomeriggio - infoitinterno : Previsioni meteo 25 settembre, in Piemonte temperature in calo e temporali intensi - iWebRadio : Programmi in Onda: Domenica 26 Settembre 2021 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon (… - Zicutake : Maltempo, allerta meteo arancione domenica 26 settembre: l’elenco delle regioni a rischio – -