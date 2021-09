Manuel Bortuzzo svela un dettaglio della sua intimità. Ecco le sue parole

Leggi su 361magazine

(Di domenica 26 settembre 2021)rivela ad alcuni concorrenti una nuova confessione sulla sua sfera sessuale: “farò l’inseminazione artificiale” Il giovaneè attualmente tra i concorrentinuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha rapito il cuore di innumerevoli fan e amanti del reality show. La sua commovente storia è fatto il giro del web, esi sta facendo amare sempre di più dai concorrenti e dal pubblico. Dopo il tragico incidente,è rimasto paralizzato alle gambe, nella casaha già avuto modo di rivelare alcuni dettagli intimi come: “lì sotto è tutto ok”. Leggi anche –> emma marrone ricorda il debutto ad amici non mi sono piu fermata In queste ultime ...