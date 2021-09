Mager-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Gianluca Mager sfiderà Adrian Mannarino al primo turno dell’Atp 250 di Sofia 2021, evento di scena in territorio bulgaro. Il tennista italiano dovrà vedersela con un avversario atipico, mancino e tatticamente insidioso, particolarmente temibile sulla diagonale del dritto, spesso giocato in cross. Mager proverà a far leva sul servizio potente che lo caratterizza, accorciando gli scambi il più possibile e ottenendo punti rapidi. Scontro equilibrato, con l’azzurro che punta a ottenere il pass per il secondo turno dell’evento. La sfida andrà in scena lunedì 27 settembre, come quinto match sul Centrale a partire dalle ore 12.00 (dopo Kecmanovic-Andreev). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (canale 201 ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Gianlucasfiderà Adrianal primo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in territorio bulgaro. Il tennista italiano dovrà vedersela con un avversario atipico, mancino e tatticamente insidioso, particolarmente temibile sulla diagonale del dritto, spesso giocato in cross.proverà a far leva sul servizio potente che lo caratterizza, accorciando gli scambi il più possibile e ottenendo punti rapidi. Scontro equilibrato, con l’azzurro che punta a ottenere il pass per il secondo turno dell’evento. La sfida andrà in scena lunedì 27 settembre, come quinto match sul Centrale a partire dalle ore 12.00 (dopo Kecmanovic-Andreev). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (201 ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel 2020)… - MercRF : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel 2020)… - FiorinoLuca : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel 2020)… - lorenzofares : 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel… -