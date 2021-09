La Curva Nord al fianco di Handanovic: “Testa alta e petto in fuori” (Di domenica 26 settembre 2021) La Curva Nord dell’Inter al fianco di Samir Handanovic Numerose critiche, soprattutto sui social dei tifosi dell’Inter ha Samir Handanovic che anche contro l’Atalanta non è apparso in gran forma. A prendere le difese del portiere e capitano nerazzurro, è la Curva Nord, cuore pulsante del tifo interista che questo pomeriggio fuori San Siro ha appeso uno striscione. “Testa alta, petto in fuori. Samir la Nord è con te” si legge sullo striscione appeso dai tifosi che durante le partite casalinghe dell’Inter occupano il secondo anello verde dello stadio ‘Giuseppe Meazza’. Ecco una foto dello striscione: L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Ladell’Inter aldi SamirNumerose critiche, soprattutto sui social dei tifosi dell’Inter ha Samirche anche contro l’Atalanta non è apparso in gran forma. A prendere le difese del portiere e capitano nerazzurro, è la, cuore pulsante del tifo interista che questo pomeriggioSan Siro ha appeso uno striscione. “in. Samir laè con te” si legge sullo striscione appeso dai tifosi che durante le partite casalinghe dell’Inter occupano il secondo anello verde dello stadio ‘Giuseppe Meazza’. Ecco una foto dello striscione: L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

Guillaumemp : Le tifo de la Curva Nord de la Lazio #LazioRoma - tommandrea : Parolo è a tanto così da lanciare il microfono per andare sotto la Curva Nord #LazioRoma - AlessandroPalm : @Saryndipity86 Mentre la Lazio festeggiava sotto la curva nord si è messo in mezzo al campo accerchiato dai suoi gi… - CristianComb : RT @marifcinter: “Testa alta, petto in fuori. Samir la Nord è con te” Il messaggio della Curva Nord dell’Inter per Samir #Handanovic https… - giovannicoviel1 : RT @Il__Boccia: NON VEDRAI COSA AL MONDO PIÙ GRANDE DI ROMA. E DELLA CURVA NORD. -

Ultime Notizie dalla rete : Curva Nord Handanovic bersagliato di critiche, la Curva Nord sta con il portiere La Curva Nord si è schierata con Samir Handanovic dopo gli errori dell'ultimo periodo Samir Handanovic non sta attraversando un grandissimo momento, e anche ieri in Inter - Atalanta non è parso ...

CALCIO. BENEVENTO - PERUGIA INFO TAGLIANDI Questi i prezzi dei tagliandi: SETTORE INTERO CURVA SUD 14,00 CURVA NORD 14,00 DISTINTI 18,00 TRIBUNA INFERIORE 20,00 TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 20,00 TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 30,00 TRIBUNA CENTRALE ...

Con lo stadio "ridotto" esaurita la curva Nord LA NAZIONE IL TABELLINO DI PARMA-PISA Notizie negli ultimi 10 minuti PASQUALE SCHIATTARELLA AL TERMINE DI PARMA-PISA: “ABBIAMO DIMOSTRATO ATTACCAMENTO, OGGI VOLEVO ESSERCI PER DARE UNA MANO ALLA SQUADRA” Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, ...

Dimarco, non è mica da questi particolari che si giudica un calciatore Dispiacere e tanta amarezza per Federico Dimarco, dopo il calcio di rigore sbagliato, ma non è da questi particolari che si giudica un calciatore.

Lasi è schierata con Samir Handanovic dopo gli errori dell'ultimo periodo Samir Handanovic non sta attraversando un grandissimo momento, e anche ieri in Inter - Atalanta non è parso ...Questi i prezzi dei tagliandi: SETTORE INTEROSUD 14,0014,00 DISTINTI 18,00 TRIBUNA INFERIORE 20,00 TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 20,00 TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 30,00 TRIBUNA CENTRALE ...Notizie negli ultimi 10 minuti PASQUALE SCHIATTARELLA AL TERMINE DI PARMA-PISA: “ABBIAMO DIMOSTRATO ATTACCAMENTO, OGGI VOLEVO ESSERCI PER DARE UNA MANO ALLA SQUADRA” Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, ...Dispiacere e tanta amarezza per Federico Dimarco, dopo il calcio di rigore sbagliato, ma non è da questi particolari che si giudica un calciatore.