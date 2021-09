Juventus Sampdoria streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A (Di domenica 26 settembre 2021) Juventus Sampdoria streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Juventus Sampdoria streaming TV – Oggi, domenica 26 settembre 2021, alle ore 12,30 Juventus e Sampdoria scendono in campo all’Allianz Stadium (a capienza ridotta causa emergenza Covid), partita valida per la sesta giornata della Serie A 2021-2022. dove vedere Juventus Sampdoria in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vederla in tv e live ... Leggi su tpi (Di domenica 26 settembre 2021)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Oggi, domenica 26 settembre 2021, alle ore 12,30scendono in campo all’Allianz Stadium (a capienza ridotta causa emergenza Covid),valida per la sesta giornata dellaA 2021-2022.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv e live ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - DiMarzio : #JuveSamp, torna #Chiellini, non c'è #Rabiot: i convocati - DiMarzio : #Juventus, le ultime novità sulle condizioni di #Chiesa: a rischio la gara con la #sampdoria Dal nostro Network,… - alimado798 : RT @AleElgendy: Juventus vs sampadoria 1997 Buona domenica a tutti ?? J U V E ???? #Juve #JuveSamp #sampdoria #JuveLive #DomenicaDAutunno… - ItalianSerieA : ??Juventus vs Sampdoria, Match Officials ??? Sunday 26 September 2021 ???Allianz Stadium ??12:30 ????? Referee: AYROLD… -