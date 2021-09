Highlights e gol Empoli-Bologna 4-2 Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) I VIDEO con gli Highlights e i gol di Empoli-Bologna 4-2, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2021/2022. Una partita davvero molto vivace e divertente, che si è sbloccata dopo nemmeno un minuto per l’autogol di Bonifazi per una sfortunata deviazione. Il Bologna pareggia con Skov Olsen e ha l’opportunità di andare in vantaggio al 20?, ma Arnautovic colpisce il palo su rigore. L’Empoli va a segno con Pinamonti e poi con Bajrami su rigore in avvio di ripresa. Arnautovic accorcia le distanze, ma al 90? arriva il sigillo di Ricci, al primo gol in Serie A. I diritti degli Highlights sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Icon glie i gol di4-2, partita valida per la sesta giornata della. Una partita davvero molto vivace e divertente, che si è sbloccata dopo nemmeno un minuto per l’autogol di Bonifazi per una sfortunata deviazione. Ilpareggia con Skov Olsen e ha l’opportunità di andare in vantaggio al 20?, ma Arnautovic colpisce il palo su rigore. L’va a segno con Pinamonti e poi con Bajrami su rigore in avvio di ripresa. Arnautovic accorcia le distanze, ma al 90? arriva il sigillo di Ricci, al primo gol inA. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per ...

