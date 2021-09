GF Vip 6 | Lulù Salassié insultata per il suo aspetto | la principessa scoppia in lacrime

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 settembre 2021) Un’altra puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa. Una delle protagoniste della serata è stata Lulu, la più piccola delle tre principesse. La ragazza ha iniziato un flirt con Manuel scatenando la curiosità di Alfonso Signorini e del pubblico di casa. Tuttavia, a rompere il bel momento, ci ha pensato una delle opinioniste popolari la quale si è lasciata andare ad un insulto nei confronti della. Il web è insorto e Lulu èta in. LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip 6: un’opinionista insulta Lulu La grande novità dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stato l’arrivo di due opinioniste popolari, scelte da Alfonso Signorini per commentare le dinamiche del reality proprio come se stessero a casa propria. Le due hanno strappato qualche sorriso, ma poi hanno fatto letteralmente infuriare il ...