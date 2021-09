Gemma Galgani ritrova Giorgio Manetti | “Dovrò farlo”

Leggi su vesuvius

(Di domenica 26 settembre 2021)deve affrontare un ritorno inaspettato a Uomini e Donne. Nel programma infatti tornerà una sua vecchia conoscenza., volto noto del Trono Over di Uomini e Donne (via social)Anche quest’annoproverà a trovare l’amore. La 71enne parteciperà all’edizione 2021/2022 in modo da trovare finalmente l’anima gemella. La dama torinese però deve fare i conti con il ritorno di una sua vecchia fiamma, con il quale ha avuto un’intensa relazione. Stiamo parlando ovviamente diche ha deciso di ritornare dopo due anni nel programma condotto da Maria De Filippi. Al settimanale Nuovo parla così della sua ex: “Così ritoccata non l’avrei mai amata. Direi che per lei è ora di pensare al cervello. ...