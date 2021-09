Don Matteo: Natalina e la parentela che non immagini (Di domenica 26 settembre 2021) Abbiamo imparato a conoscere Natalina come la perpetua di Don Matteo nella fortunata fiction targata Rai. Questo nel film, ma nella vita reale è la sorella di un big della musica. attends ‘Ballando Con Le Stelle’ tv show on March 10, 2018 in Rome, Italy.Il vero nome è Nathalie Evalyne e il carattere frizzante con cui interpreta la perpetua di Don Matteo è assolutamente reale. La donna non ha avuto una vita scontata e banale: nata a Parigi, ad appena 16 anni ha lasciato la capitale per dedicarsi a spettacoli circensi. Inoltre, per quanto attiene alla vita sentimentale, Nathalie, è stata spostata con Yudiel Sanchez, un ragazzo di origini cubane con quasi 20 anni di meno, conosciuto ai Caraibi terminate le riprese di Don Matteo. Il matrimonio è durato cinque anni per poi finire, ma l’ attrice non si è ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 settembre 2021) Abbiamo imparato a conoscerecome la perpetua di Donnella fortunata fiction targata Rai. Questo nel film, ma nella vita reale è la sorella di un big della musica. attends ‘Ballando Con Le Stelle’ tv show on March 10, 2018 in Rome, Italy.Il vero nome è Nathalie Evalyne e il carattere frizzante con cui interpreta la perpetua di Donè assolutamente reale. La donna non ha avuto una vita scontata e banale: nata a Parigi, ad appena 16 anni ha lasciato la capitale per dedicarsi a spettacoli circensi. Inoltre, per quanto attiene alla vita sentimentale, Nathalie, è stata spostata con Yudiel Sanchez, un ragazzo di origini cubane con quasi 20 anni di meno, conosciuto ai Caraibi terminate le riprese di Don. Il matrimonio è durato cinque anni per poi finire, ma l’ attrice non si è ...

