Cosa è successo davvero a Wuhan? La teoria dell’origine del Covid (Di domenica 26 settembre 2021) Una pluripremiata giornalista australiana ha chiesto le dimissioni del massimo esperto di malattie infettive d’America dopo che il suo nuovo libro esplosivo ha scoperto i collegamenti tra il governo degli Stati Uniti e il laboratorio di Wuhan che secondo lei è il luogo dell’origine del Covid-19. Cosa sostiene Sharri Markson sull’origine del Covid? Sharri Markson Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Una pluripremiata giornalista australiana ha chiesto le dimissioni del massimo esperto di malattie infettive d’America dopo che il suo nuovo libro esplosivo ha scoperto i collegamenti tra il governo degli Stati Uniti e il laboratorio diche secondo lei è il luogodel-19.sostiene Sharri Markson sull’origine del? Sharri Markson

Advertising

adrianobiondi : Qui vi spiego nel dettaglio cosa è successo a #Fanpage e l'incredibile (e preoccupante) operato della Procura di Ro… - fanpage : La Procura ha revocato il sequestro dell'inchiesta di #Fanpage, Follow the Money. Il modo in cui si è giunti a ques… - enpaonlus : Parco, i turisti la inseguono per un filmato, l'orsa Giacomina attacca: ecco cosa è successo… - luddynski : Non ho capito bene cosa sia successo ieri alle 6 e 30 a via appia davanti alla mondadori. Che dicono i professionisti dell'informazione? - Martina95190659 : RT @Luca_Fantuzzi: L'ultimo segreto di Fatima è cosa sia successo a Antonio Socci. -