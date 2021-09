(Di domenica 26 settembre 2021) Grande successo per la prima motodi fine stagione, svoltasi sabato, 25 settembre, nel piazzale di, su promozione dell’associazione Cavalieri delle Nubi e di don Michele Zanon, parroco-centauro che con l’iniziativa, destinata a diventare appuntamento annuale, ha voluto creare un ponte con il tradizionale raduno solidale deiproposto, a inizio estate, a Tricesimo.gli appassionati delle due ruote: e come a Tricesimo il filo conduttore è stata la solidarietà, con una raccolta fondi a favore di un centro realizzato in Togo dalle suore della Provvidenza (Videoproduzioni Petrussi)

Advertising

udine20 : Benedizione dei motociclisti: In centinaia a Castelmonte - - gudpis : Questa Ryder finora ha insegnato a) che il ranking sulla carta conta ancora qualcosa basta guardare come ha giocato… - armonization : RT @MorganilRamingo: Sesta Benedizione La Benedizione dei miei Santi Patroni ?? - MorganilRamingo : Sesta Benedizione La Benedizione dei miei Santi Patroni ?? - arual812 : RT @loryguidagm: IO VOGLIO GLI EUROPE AD APRIRE L'EURO VISION CON TANTO DI FONTANE DI FUOCO E LA BENEDIZIONE DEGLI DEI NORDICI DEL ROCK ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedizione dei

Abruzzoweb.it

... il Vaticano tenta di chiarire con una nota ai nunzialle coppie gay, gli anglicani ... ma unioni civili gay possibili' A Glarona è stato ad esempio accolto con il 61,12%voti, e a ...TERAMO " Latrattori e l'offertorio con le produzioni agricole teramane per un messaggio di solidarietà, impegno e speranza che arriva dalla terra: grande partecipazione questa mattina a Teramo in ...Grande successo per la prima motobenedizione di fine stagione, svoltasi sabato, 25 settembre, nel piazzale di Castelmonte, su promozione ...Era il lontano 1970 quando Fabrizio De Andrè incise La Buona Novella, album tratto dalla lettura di alcuni Vangeli apocrifi (in particolare dal Protovangelo di Giacomo e dal Vangelo ...