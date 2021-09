(Di domenica 26 settembre 2021)al successo la Fiorentina: 1 - 0 all'se in trasferta grazie a un rigore nel primo tempo trasformato daal 16', rigore assegnato per fallo di Walace su Bonaventura. L'se ha ...

Advertising

sportli26181512 : Ancora Vlahovic: la Viola vince a Udine 1-0 e torna in zona Champions: Ancora Vlahovic: la Viola vince 1-0 a Udine… - GCaldieron : RT @Goalist_it: ?? Dusan #Vlahovic raggiunge #Jugovic al 5º posto nella classifica dei migliori marcatori serbi nella #SerieA 3??1?? Gol. È… - Goalist_it : ?? Dusan #Vlahovic raggiunge #Jugovic al 5º posto nella classifica dei migliori marcatori serbi nella #SerieA 3??1??… - infoitsport : VLAHOVIC, Il rinnovo è ancora in fase di stallo - sportli26181512 : Vlahovic, Dybala, Insigne, Kessie... Quando i rinnovi sono più importanti degli acquisti: Vlahovic, Dybala, Insigne… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Vlahovic

La Gazzetta dello Sport

Torna al successo la Fiorentina: 1 - 0 all'Udinese in trasferta grazie a un rigore nel primo tempo trasformato daal 16', rigore assegnato per fallo di Walace su Bonaventura. L'Udinese ha tentato più volte il pari con uno scatenato Delofeu, ma la difesa di Italiano è riuscita sempre a cavarsela senza ......segnato da) sul campo dell' Udinese . I viola non fanno nulla di trascendentale, ma tengono palla e stazionano a lungo nella metà campo avversaria e cercano il gol. Gara, comunque,...16.57 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale: su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita. 16.56 - Una partita soffertissima ...Vittoria di misura, successo che vale tre punti e il quinto posto in classifica per i viola con 12 lunghezze. L'attaccante serbo realizza ancora dal dischetto. Parate decisive di Dragowski nella ...