VIDEO F1 | Carlos Sainz | “Colta l’opportunità giusta con le gomme slick”

Carlos Sainz ha conquistato il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021, quindicesima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Lo spagnolo, autore di un grandissimo giro conclusivo nella Q3, con le gomme slick, scatterà dalla seconda piazzola, alle spalle del britannico Lando Norris al volante della McLaren. L'ex McLaren ha espresso la sua soddisfazione al termine delle qualifiche, confermando come le condizioni fossero complicate, ma dopo il Q2 aveva già capito che si potessero usare le slick. La SF21 si è dimostrata leggermente in difficoltà sul bagnato ma, appena il tracciato è andato asciugandosi, le cose sono migliorate. A questo punto il nativo di Madrid pensa già alla gara, dimostrandosi ottimista, sia per merito delle simulazioni di passo gara messe in ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Carlos GP Russia: gli highlights delle pazze qualifiche di Sochi Dopo le piogge torrenziali del mattino si sono regolarmente disputate le qualifiche sul circuito di Sochi. Pole per Lando Norris davanti a Carlos Sainz. Seconda fila per Russell e Hamilton. Verstappen e Leclerc partiranno dal fondo

F1 2021, Gp di Russia: Lando Norris conquista la pole. Carlos Sainz secondo. HIGHLIGHTS All'Autodromo di Sochi, in Russia, è Lando Norris a conquistare la pole poisition. La McLaren del pilota inglese ha totalizzato un giro da 1:41:993, staccando di cinque decimi la Ferrari di Carlos Sainz e quasi di un secondo la Williams del connazionale George Russell. Le qualifiche leggi anche Schumacher, la moglie Corinna: "Michael ci manca ma c'è" Pioggia intensa su Sochi nel giorno ...

