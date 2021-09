"Vi svelo il pensiero unico di sinistra ..."

Advertising

gobbaponente : @ilcjanpete1 Comunque ti svelo un segreto, puoi scrivere tutte le minchi4ate che vuoi tanto il pensiero di un c0gli… -

Ultime Notizie dalla rete : svelo pensiero

il Giornale

Tutte le critiche che erano state fatte erano di quella tendenza, delunico. Viceversa, quello che conta per noi è il pubblico. Con 14 milioni di spettatori non ha alcun senso la definizione ...La cosa che vi preoccupa di più? Vanessa: "Più che una preoccupazione è un: chissà se ... Leuna cosa". Prego. Alessandro: "Sono contento della telefonata di "in bocca al lupo" di Ezio ...Pippo Franco, storico conduttore dei programmi tivù targati Bagaglino, ripercorre tutti i suoi successi professionali e ci offre un'analisi puntuale della satira moderna ...Gianni Di Marzio ha parlato della grande prestazione del Napoli contro la Sampdoria soffermandosi sul momento di alcuni azzurri in particolare.