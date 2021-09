Switch Off, anche Mediaset cambia tutto: ecco le date del passaggio definitivo (Di sabato 25 settembre 2021) Se sarà la volta buona e non ci saranno ulteriori ritardi, lo scopriremo solo vivendo. Fatto sta che la rivoluzione da digitale terrestre sembra (ri)partita. Digitale Terrestre, la rivoluzione (parte seconda) può partire (Adobe Stock)“Dal 20 ottobre i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD”. Alla nota ufficiale governativa, è seguita quella RAI. Che conferma: “Il cambiamento rientra nel quadro della normativa che prevede la cessione della banda dei 700 MHz alla connettività mobile 5G – si legge in uno stralcio di una nota ufficiale – si tratta di un passaggio che coinvolge tutta Europa e che non può essere rimandato”. ... Leggi su computermagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Se sarà la volta buona e non ci saranno ulteriori ritardi, lo scopriremo solo vivendo. Fatto sta che la rivoluzione da digitale terrestre sembra (ri)partita. Digitale Terrestre, la rivoluzione (parte seconda) può partire (Adobe Stock)“Dal 20 ottobre i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD”. Alla nota ufficiale governativa, è seguita quella RAI. Che conferma: “Ilmento rientra nel quadro della normativa che prevede la cessione della banda dei 700 MHz alla connettività mobile 5G – si legge in uno stralcio di una nota ufficiale – si tratta di unche coinvolge tutta Europa e che non può essere rimandato”. ...

Advertising

ValeTwittyng : #taleequaleshow #LaZiaMalgy ha fatto lo switch off? Da vipera sono due esibizioni che è più edilcorata nei giudizi... - lajodina : @IlTorvoOculista Lo switch off fa sempremeno paura?? - alesstar : Sono sopravvissuta a una pandemia - per ora - ma io un altro switch off del digitale terrestre non credo di reggerlo - HDblog : RT @HDblog: Switch-Off: ecco i canali Mediaset che dal 20 ottobre trasmetteranno solo in MPEG4 - mrwolfrad : @crescendotto ce l'ho e ho tutti gli spin off su pc e mai toccati, mi sembra un'ottima occasione riprovarli su switch -