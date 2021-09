PSG-Montpellier streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Ligue 1 (Di sabato 25 settembre 2021) Il match PSG-Montpellier, valido per l’ottava giornata della Ligue 1 2021/22, si gioca sabato 25 settembre alle 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La squadra di Pochettino cerca l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Le probabili formazioni di PSG-Montpellier PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Di Maria, Danilo, Herrera; Mbappé, Icardi, Neymar. Montpellier (4-2-3-1): Omlin; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il PSG perde contro il Monaco, il riepilogo del venerdì di Ligue 1 PSG-Strasburgo streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Ligue 1 ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 settembre 2021) Il match PSG-, valido per l’ottava giornata della1 2021/22, si gioca sabato 25 settembre alle 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La squadra di Pochettino cerca l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Le probabili formazioni di PSG-PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Di Maria, Danilo, Herrera; Mbappé, Icardi, Neymar.(4-2-3-1): Omlin; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il PSG perde contro il Monaco, il riepilogo del venerdì di1 PSG-StrasburgoLIVE e1 ...

Advertising

Reuters : PSG boss Pochettino hopes Messi fit for Man City clash - arnaudfurgala86 : @UnibetFrance psg 4 montpellier 2 #FreebetUnibet pseudo nonofufu - Daniele20052013 : PSG Montpellier, i convocati di Pochettino: out Messi, Verratti e Ramos - _fongjorge : Messi, descartado para el duelo del PSG ante Montpellier. - annopt0ng5n : RT @SiaranBolaLive: Messi cedera Sergio Ramos cedera Veratti cedera Squad PSG vs Montpellier -