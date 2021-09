Mourinho: «Pellegrini? L’arbitro ha fatto una cagata, se avessi sbottato avrebbe cacciato anche me» (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha presentato in conferenza stampa il derby di domani contro la Lazio. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “I numeri solo voi li conoscete, io non li conosco. Sono tutte partite belle da giocare, che preoccupano un allenatore. Perché non bisogna motivare, non bisogna stare attenti con i giocatori più o meno concentrati. Sono belle da giocare e da preparare. Non esistono questo tipo di problemi. Quando c’è il derby, la gente pensa al 100% al match, è una bella partita da giocare e da preparare. Dalla mia squadra mi aspetto che giochi per vincere”. Sul suo impegno nella Roma: “Quella della Roma è una sfida indubbiamente diversa, ho parlato con il direttore e la proprietà e sappiamo cosa vogliamo fare. Ho avuto già altre squadre con qualche dubbio e qua alla Roma dubbi non ce ne sono e non è la sfida più difficile ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Roma, José, ha presentato in conferenza stampa il derby di domani contro la Lazio. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “I numeri solo voi li conoscete, io non li conosco. Sono tutte partite belle da giocare, che preoccupano un allenatore. Perché non bisogna motivare, non bisogna stare attenti con i giocatori più o meno concentrati. Sono belle da giocare e da preparare. Non esistono questo tipo di problemi. Quando c’è il derby, la gente pensa al 100% al match, è una bella partita da giocare e da preparare. Dalla mia squadra mi aspetto che giochi per vincere”. Sul suo impegno nella Roma: “Quella della Roma è una sfida indubbiamente diversa, ho parlato con il direttore e la proprietà e sappiamo cosa vogliamo fare. Ho avuto già altre squadre con qualche dubbio e qua alla Roma dubbi non ce ne sono e non è la sfida più difficile ...

