Manuel Bortuzzo fa un massaggio a Sophie | la reazione di Lucrezia

Leggi su novella2000

(Di sabato 25 settembre 2021) Tensioni traBortuzzi e Lulù? Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia iniziato soltanto da pochi giorni, già numerosi sono gli eventi accaduti in casa. Ad attirare l’attenzione del web in particolare è stato il legame nato traHailé Selassié. I due infatti come abbiamo visto fin dal primo giorno si L'articolo proviene da Novella 2000.