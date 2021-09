LIVE – Siena-Reggiana 0-2, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 25 settembre 2021) La DIRETTA LIVE di Siena-Reggiana, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 25 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Siena-Reggiana 0-2 (6’Sciaudone, 9? Zamparo) 53? – Zamparo sfiora ancora il 3-0, girata che esce di pochissimo 48? – Subito cartellino giallo per Varela 47?- Doppio cambio nel ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 25 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-2 (6’Sciaudone, 9? Zamparo) 53? – Zamparo sfiora ancora il 3-0, girata che esce di pochissimo 48? – Subito cartellino giallo per Varela 47?- Doppio cambio nel ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Siena-Reggiana 0-2 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Siena-Reggiana #Serie #2021-2022 - ReggianaLIVE : Non ce la fa l'ex granata, dentro il giocatore rumeno classe 2000 #SIEREG - ReggianaLIVE : 56' #SIEREG 0-2: @ACNSiena_1904 effettua un cambio. Entra Farcas al posto di Favalli. - ReggianaLIVE : Problemi per Favalli che resta a terra toccandosi la coscia destra #SIEREG - ReggianaLIVE : Tiro-cross di Lanini da sinistra, palla che arriva sui piedi di Zamparo che non riesce ad inquadrare lo specchio… -