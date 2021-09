Life is Strange: Remastered Collection, ecco la data d’uscita! (Di sabato 25 settembre 2021) Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato la data d’uscita ufficiale di Life is Strange: Remastered Collection, annunciata con True Colors qualche mese fa Life is Strange: True Colors è riuscito ad ammaliarci con una formula che ha saputo migliorare e rinnovare il franchise, discostandosi di molto dal “mezzo fallimento” che fu Life is Strange 2. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, ma i più attenti di voi avranno notato una cosa. True Colors fu annunciato nel corso dello Square Enix Presents di marzo scorso, insieme alla versione rimasterizzata del primo capitolo della serie e del suo spin-off, Before the Storm. Una Remastered che è ... Leggi su tuttotek (Di sabato 25 settembre 2021) Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato lad’uscita ufficiale diis, annunciata con True Colors qualche mese fais: True Colors è riuscito ad ammaliarci con una formula che ha saputo migliorare e rinnovare il franchise, discostandosi di molto dal “mezzo fallimento” che fuis2. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, ma i più attenti di voi avranno notato una cosa. True Colors fu annunciato nel corso dello Square Enix Presents di marzo scorso, insieme alla versione rimasterizzata del primo capitolo della serie e del suo spin-off, Before the Storm. Unache è ...

