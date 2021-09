Juve Sampdoria | i convocati di Allegri | non ce la fa Rabiot

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - gilnar76 : Convocati Juve per la Sampdoria: Allegri senza Rabiot. La lista #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - infoitsport : Sampdoria, D'Aversa: «C'è rabbia dopo il Napoli. Juve e Allegri vincenti» - infoitsport : Le probabili formazioni di Juve-Sampdoria: Perin fra i pali, sulla destra c'è Bernardeschi - junews24com : Convocati Juve per la Sampdoria: Allegri senza Rabiot. La lista - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sampdoria

Qualche indizio di formazione è arrivato in casa Juventus dopo le dichiarazioni di mister Allegri in conferenza stampa. La partita casalinga contro lanon sarà semplice ma c'è la necessità di conquistare altri tre punti per risalire la china in classifica e avvicinarsi alle posizioni che contano. All'orizzonte c'è però anche la sfida di ..."Allegri? È un vincente, non si discute". Cosi il tecnico dellaRoberto D'Aversa parla dell'allenatore della Juventus in vista della sfida di domani a ... "Se pensiamo lain difficoltà ...Max Allegri ha già anticipato qualcosa in conferenza stampa: Rabiot non sarà della partita e non fa parte della lista dei convocati, nessuna sorpresa dunque dopo le parole pomeridiane del tecnico. Fuo ...Ecco i convocati della Juventus per la sfida con la Sampdoria: come anticipato da Allegri in conferenza stampa, resta fuori Rabiot, oltre ad Arthur e Kaio Jorge ...