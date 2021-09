Il Milan vince 2-1 contro lo Spezia nel segno di Maldini jr e Brahim

(Di sabato 25 settembre 2021) La storia è stata scritta ed è bello così. È suggestivo comprendere, in un?epoca storica come questa, che i sogni possono diventare realtà. In un attimo....

SPEZIA - Il Milan sul campo dello Spezia nel segno della dinastia Maldini: alla prima da titolare Daniel realizza il gol che sblocca la partita con grande gioia in tribuna per il papà Paolo. I padroni di casa... Allo stadio comunale 'Alberto Picco' di La Spezia, nel primo anticipo della 6° giornata di serie A, il Milan di Pioli vince 2-1 soffrendo contro lo Spezia e sale a 16 punti in classifica. Qui di seguito le pagelle, sponda rossonera, del match. LE PAGELLE DEL MILAN: MAIGNAN - voto 6.5: Si fa trovare pronto... Dopo una partita intensa, il Milan riesce a vincere 1 a 2 il match con lo Spezia. In gol Maldini e Diaz per i rosso neri e Verde per lo Spezia.