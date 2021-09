Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato e quali concorrenti sono in nomination dopo la puntata del 24 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato dopo la puntata andata in onda ieri venerdì 24 settembre 2021? Per chi si è perso la trasmissione, ecco come è andata. In nomination c’erano Tommaso Eletti e Davide Silvestri. dopo il voto e tanta suspence, a dover lasciare la Casa più spiata d’Italia è stato Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island noto per la sua gelosia. Durante la parte iniziale del programma si è parlato delle prime antipatie nate nella Casa, anche a causa dei caratteri spigolosi dei concorrenti: da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda invece Amedeo Goria, dopo quanto successo nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021)Vip, chi èlaandata in onda ieri venerdì 24? Per chi si è perso la trasmissione, ecco come è andata. Inc’erano Tommaso Eletti e Davide Silvestri.il voto e tanta suspence, a dover lasciare la Casa più spiata d’Italia èTommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island noto per la sua gelosia. Durante la parte iniziale del programma si è parlato delle prime antipatie nate nella Casa, anche a causa dei caratteri spigolosi dei: da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda invece Amedeo Goria,quanto successo nella ...

