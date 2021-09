Advertising

Nazione_Arezzo : Giacomo Parati, morto in moto. Gli amici: 'Dolore immenso, ciao Jack' -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Parati

"Non ci sono parole, siamo increduli, ciao Jack". Arezzo è in lutto per la morte di, un 41enne che viveva in città, vittima di un incidente in moto nella mattina di sabato 25 settembre. L'incidente è avvenuto in provincia di Arezzo, fra Cesa e Foiano della Chiana . La ..., residente ad Arezzo, è morto praticamente sul colpo mentre la donna è stata trasportata con il Pegaso, in codice giallo, all'ospedale di Siena per i traumi e le lesioni ricevute nell'...Arezzo, 25 settembre 2021 - "Non ci sono parole, siamo increduli, ciao Jack". Arezzo è in lutto per la morte di Giacomo Parati, un 41enne che viveva in città, vittima di un incidente in moto nella mat ...Un motociclista di 41 anni è morto stamani, poco dopo le 11, in un incidente stradale a Foiano della Chiana, al chilometro 16 ddella provinciale 327. L’incidente è avvenuto a Renzino, nel tratto tra C ...