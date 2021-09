Genoa Verona LIVE | le formazioni ufficiali

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiHellas0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEHellas0-0: risultato e tabellino(3-5-2) : Sirigu; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Rovella, Fares; Kallon, Destro. A disposizione: Semper, Sabelli, Vanheusden, Behrami, Bani, Vasquez, Ghiglione, Pandev, Ekuban, Bianchi, Hernani, Touré. ...