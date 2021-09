Festival Sudamericana 2021 – San Ginesio MC

(Di sabato 25 settembre 2021) Ilnasce nell’agosto 2013 a San(MC) ed è un progetto artistico realizzato dall’Associazione Culturale “San” e dal Centro di Lettura “Arturo Piatti” di Ripe San(MC) che vuole far conoscere e valorizzare la cultura latina –in tutte le sue coinvolgenti sfaccettature, attraverso l’espressività e l’intensità dell’opera poetica, la dinamicità partecipativa della danza e del teatro, la magia evocativa della musica, lo sguardo infinito dell’arte. La manifestazione dedicata al mondo latino, giunta quest’anno alla sua nona edizione è per l’anno, solo ed esclusivamente on line, sulla pagina Facebook. Tanti, importanti ed eccezionali sono gli ospiti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sudamericana

La Tribuna di Treviso

Il, giunto quest'anno alla sua nona edizione è per l'anno 2021, solo ed esclusivamente online, sulla pagina facebook...... che cucina per i lettori (alle 21, Hotel Villa Mosca, prenotazioni: 0799738303; 0799738925) la prima delle quattro giornate dedicate alla letteratura spagnola edel"Dall'altra ...Dal 2 agosto è in corso, online sulla pagina Facebook, il Festival Sudamerica. Nato nell'agosto del 2013 a San Ginesio (MC), il festival è un progetto artistico realizzato dall’Associazione Culturale ...La manifestazione dedicata al mondo latino, giunta quest’anno alla sua nona edizione è per l’anno 2021, solo ed esclusivamente on line, sulla pagina facebook ...