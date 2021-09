F1, Lewis Hamilton: “Ho commesso degli errori, sono davvero deluso da me stesso” (Di sabato 25 settembre 2021) Risultato oltremodo deludente per la Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nonostante una vettura superiore alla concorrenza, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della quarta piazza mentre Valtteri Bottas ha chiuso addirittura settimo. “Mi stavo qualificando anche oggi ad alto livello in Q1, Q2 e all’inizio del Q3, ma poi mi è finito il talento all’improvviso“, scherza il 36enne britannico ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali. A Sochi il sette volte campione iridato era in pole position provvisoria dopo il primo run con gomme intermedie nel Q3, ma negli ultimi minuti ha rovinato tutto con un banale errore all’ingresso della pit-lane. “Ho commesso degli errori, è vero. sono ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Risultato oltremodo deludente per la Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nonostante una vettura superiore alla concorrenza,si è dovuto accontentare della quarta piazza mentre Valtteri Bottas ha chiuso addirittura settimo. “Mi stavo qualificando anche oggi ad alto livello in Q1, Q2 e all’inizio del Q3, ma poi mi è finito il talento all’improvviso“, scherza il 36enne britannico ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali. A Sochi il sette volte campione iridato era in pole position provvisoria dopo il primo run con gomme intermedie nel Q3, ma negli ultimi minuti ha rovinato tutto con un banale errore all’ingresso della pit-lane. “Ho, è vero....

