Diletta Leotta a Verissimo racconta tutta la verità sul suo rapporto su Can Yaman (Di sabato 25 settembre 2021) Diletta Leotta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice sportiva, negli ultimi mesi è stata al centro del gossip, per la sua storia d'amore con l'attore turco Can Yaman. Fin da subito, la notizia del loro fidanzamento ha scatenato molte critiche. Nel corso dell'intervista ha deciso di rivelare come sono andate le cose in realtà. Si, dai, parliamo di tutto. Non parlo mai d'amore mi sento sempre più forte a parlare del mio lavoro. Con Can non so da dove cominciare. È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. Ed è stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Perché pensa una siciliana e un turco che tipo di mix esplosivo può essere. E siamo tutti e due molto ...

