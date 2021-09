Denise Pipitone | la brutta notizia è appena arrivata | novità difficile da accettare

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 settembre 2021) La posizione di Anna Corona, ex moglie del padre die sospettata di aver avuto un ruolo nella scomparsa di, potrebbe essere archiviata come richiesto dalla Procura di Marsala al giudice per le indagini preliminari. Stessa sorte è stata richiesta anche per Giuseppe Della Chiave, altro protagonista di questa vicenda: il testimone audioleso Battista Della Chiave aveva detto di aver visto la figlia di Piera Maggio su uno scooter con il nipote Giuseppe il giorno stesso della scomparsa. "Se la scelta fosse quella dell'archiviazione – ha detto qualche giorno fa l'avvocato di mamma Piera, Giacomo Frazzitta -. Noi l'accetteremmo. Indipendentemente da ciò, vorremmo che continuassero le ricerche". Le intercettazioni tra Anna Corona e sua madre: "Asparino prese?" ...