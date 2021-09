Covid, Salmaso: “Dovremo proteggerci ancora per tanto tempo” (Di sabato 25 settembre 2021) “È il vaccino a fare la differenza. Grazie al numero degli immunizzati, anche se le attività sono riprese quasi normalmente, anche se la scuola ha riaperto, i dati del contagio sono in discesa. Ma sappiamo quanto il decremento possa essere volatile. Quindi grandissima attenzione: il sistema sanitario non può correre il rischio di paralizzarsi di nuovo. Così Stefania Salmaso, epidemiologa, commenta sul Corriere della Sera l’ultimo rapporto del monitoraggio settimanale. E ne ricava un cauto ottimismo. “Il vaccino funziona – dice – Ci sono 40 milioni di vaccinati. Quindi la platea dei suscettibili al virus si è molto ridotta. Il virus si comporta come prima tra i non vaccinati, ma il loro numero ridotto e decisamente inferiore a quello degli immunizzati, consente di tenere a bada il diffondersi dell’infezione. Anche in Sicilia, unica regione finita in giallo in base alle ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) “È il vaccino a fare la differenza. Grazie al numero degli immunizzati, anche se le attività sono riprese quasi normalmente, anche se la scuola ha riaperto, i dati del contagio sono in discesa. Ma sappiamo quanto il decremento possa essere volatile. Quindi grandissima attenzione: il sistema sanitario non può correre il rischio di paralizzarsi di nuovo. Così Stefania, epidemiologa, commenta sul Corriere della Sera l’ultimo rapporto del monitoraggio settimanale. E ne ricava un cauto ottimismo. “Il vaccino funziona – dice – Ci sono 40 milioni di vaccinati. Quindi la platea dei suscettibili al virus si è molto ridotta. Il virus si comporta come prima tra i non vaccinati, ma il loro numero ridotto e decisamente inferiore a quello degli immunizzati, consente di tenere a bada il diffondersi dell’infezione. Anche in Sicilia, unica regione finita in giallo in base alle ...

