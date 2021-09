Controlli Green pass a locali e clienti | 236 violazioni per 94 mila euro

(Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 leaccertate dai Nas durante isul rispetto dell’obbligo del. Dall’entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5.000attività. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti deiper mancato possesso del certificato. Per un totale complessivo di 94. Sono state contestate, inoltre, 5penali ad altrettante persone deferite alle Autorità giudiziarie per i reati di falso e sostituzione di persona poiché hanno utilizzatodi altre ...

Le violazioni accertate dai Nas. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di esercizi commerciali, le restanti ai clienti. PESCARA – Sanzioni in Abruzzo da parte dei Carabinieri del Nas di Pescara per il mancato rispetto dell'obbligo di Green pass e per l'inosservanza delle normative relative al Covid-19.