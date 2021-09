Calcio | pazzo 2-2 a San Siro | Inter e Atalanta si annullano

(Di sabato 25 settembre 2021) AGI -sinel primobig match della sesta giornata di campionato, uscendo da Sancon un incredibile pareggio per 2-2. Partita maschia e combattuta tra le squadre di Inzaghi e Gasperini, aperta dall'acrobazia di Lautaro e chiusa dal tap-in di Dzeko; in mezzo i due gol bergamaschi firmati da Malinovskyi e Toloi, che avevano momentaneamente portato aventi gli ospiti. Nel finale Dimarco sbaglia un rigore, un paio di minuti dopo i bergamaschi segnano con Piccoli, ma la rete viene annullata dal Var. Si tratta quindi del secondo pari stagionale per entrambe, con l'che si porta a 14 e l'a 11 punti. I padroni di casa partono alla grande e dopo una chance sprecata da Dzeko, passano subito in vantaggio al 5' grazie alla ...

Advertising

LelloPinto : RT @LelloPinto: La faccia tosta di Demiral rasenta la vergogna. Sa di aver toccato la palla col braccio, ma cmq fa il pazzo. Ecco il classi… - LelloPinto : La faccia tosta di Demiral rasenta la vergogna. Sa di aver toccato la palla col braccio, ma cmq fa il pazzo. Ecco i… - NCN_it : Inter-Atalanta, pazzo 2-2: un rigore sbagliato e un gol annullato alla fine - PaldoDesign : Finalmente si gioca del vero calcio! (ps : pazzo chi dice che non si può skillare. Anzi secondo me è anche meglio)… - DiegoBot_it : Javier Pastore è un maleducato del calcio, un pazzo che gioca un calcio straordinario -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio pazzo

Da una bella donna come lei a una Lazio che con Sarri aspira aldella bellezza. Le piace ... Mourinho che ha sempre il broncio, non sembra mai contento, poi esulta come une ha preso un po' ...Da una bella donna come lei a una Lazio che con Sarri aspira aldella bellezza. Le piace ... Mourinho che ha sempre il broncio, non sembra mai contento, poi esulta come une ha preso un po' ...Partita maschia e combattuta tra le squadre di Inzaghi e Gasperini, aperta dall’acrobazia di Lautaro e chiusa dal tap-in di Dzeko; in mezzo i due gol bergamaschi firmati da Malinovskyi e Toloi, che av ...Non vede l’ora che arrivi il derby. Ritorna allo stadio dopo tanto tempo e lo farà con la Alyssa. La modella e conduttrice televisiva, nonché grandissima tifosa della Lazio, ...