Benevento, rissa in Piazza Bissolati: un uomo in ospedale (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un uomo ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere del pronto soccorso del Fatebenefratelli di Benevento al termine di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in Piazza Bissolati, al Rione Ferrovia. Ancora da stabilire il numero esatto delle persone coinvolte, da una prima ricostruzione sarebbero quattro o cinque. L'uomo accusava un forte colpo al piede e per una botta che avrebbe rimediato alla testa. La lite è scoppiata poco dopo le 18.30. La persona rimasta a terra è stato soccorsa dal 118. Da accertare i motivi scatenanti la zuffa. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

