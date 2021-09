Atalanta | Gasperini | «Orgogliosi della partita fatta Classifica? La Juve rientrerà»

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, #Gasperini: 'In Italia episodi arbitrali pesanti, si ripetono spesso e sempre nella stessa direzione'+++ - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: “Milan e Napoli meritano il vertice, la Juventus rientrerà, poi ci sono le altre” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: “Milan e Napoli meritano il vertice, la Juventus rientrerà, poi ci sono le altre” - InteristaForev4 : 2 a 2 contro l'Atalanta di Gasperini, partita ricca di Occasioni, ma secondo me e' ora di cambiare portiere. Lascia… - Gazzetta_it : Gasperini: 'Usciamo più consapevoli e più forti. Ci stiamo avvicinando alle big' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

inserisce Pasalic per Zappacosta. Inzaghi punta per gli ultimi minuti sulla freschezza di Alexis Sanchez, fuori Lautaro. Ancora, un destro di Ilicic alzata in angolo da Handanovic. ...PAGELLE INTER HANDANOVIC 5 Viene battuto dal siluro di Malinovskiy, poi respinge goffamente un'altra conclusione dell'ucraino facendosi beffare da Toloi. SKRINIAR 5.5 Fa l'errore di non chiudere su ...Un primo tempo ricco di grandi emozioni quello del secondo anticipo della sesta giornata di Serie A, tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gampiero Gasperini. La prima occasione della partita ...Si è da poco concluso allo stadio Meazza l'anticipo della sesta giornata di Serie A tra Inter e Atalanta sul risultato ... mentre la compagine di Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium lo Young ...