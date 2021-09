Ascolti TV: i debutti della stagione 2021/2022 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di sabato 25 settembre 2021) Fratelli di Crozza Con la stagione tv 2021/2022 al via, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare gli Ascolti di tutti i debutti, confrontandoli con quelli della precedente annata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso. debutti 24 settembre 2021 Fratelli di Crozza ? venerdì 24 settembre 2021: 860.000 – 4.2% venerdì 18 settembre 2020: 1.088.000 – 5.1% La Confessione ? venerdì 24 settembre 2021: 244.000 – 1.9% venerdì 27 novembre 2020: 534.000 – 2.9% debutti 23 settembre 2021 Lui è Peggio di Me ? giovedì 23 settembre 2021: 792.000 – 4% giovedì 11 febbraio 2021: 1.471.000 – ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 settembre 2021) Fratelli di Crozza Con latval via, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso.24 settembreFratelli di Crozza ? venerdì 24 settembre: 860.000 – 4.2% venerdì 18 settembre 2020: 1.088.000 – 5.1% La Confessione ? venerdì 24 settembre: 244.000 – 1.9% venerdì 27 novembre 2020: 534.000 – 2.9%23 settembreLui è Peggio di Me ? giovedì 23 settembre: 792.000 – 4% giovedì 11 febbraio: 1.471.000 – ...

