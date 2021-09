Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show: Francesco Oppini commenta la performance (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri sera Alba Parietti si è trasformata in Damiano David leader dei Maneskin. L’opinionista TV nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show ha reso la sua performance virale fino all’intervento divertito di Francesco Oppini. Francesco Oppini commenta Alba Parietti a Tale e Quale Show Sotto un post di Trash Italiano il presentatore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri serasi è trasformata inDavid leader dei. L’opinionista TV nel corso della seconda puntata diha reso la suavirale fino all’intervento divertito diSotto un post di Trash Italiano il presentatore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlContiAndrea : Bravo Damiano nel ruolo di Alba Parietti! Numero Uno #TaleeQualeShow - trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - callmeesaraa : RT @masiscemm: damiano cambia canale non te la vedere a Alba Parietti che ti imita ti prego lo dico per il tuo bene @daviddamiano99 - blogtivvu : Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show: Francesco Oppini commenta la performance - GmaTavazzi : RT @Spettacolinews_: Alba Parietti nei panni di Damiano dei @thisismaneskin #taleequaleshow #albaparietti #måneskin -