Al GF Vip 6 la verità sul fidanzato di Raffaella Fico: “Non lo sapevo” (Di sabato 25 settembre 2021) GF Vip 6, nella quarta puntata anche il primo eliminato dalla Casa. Tommaso Eletti è stato ‘fatto fuori’ dal pubblico con il 28% di preferenze: il 72% ha salvato Davide Silvestri. Che è stato protagonista della diretta perché messo di fronte a delle clip pesanti con cui ha scoperto cosa hanno detto di lui alle sue spalle, soprattutto Andrea Casalino. E dopo questi video, tra i due gieffini il rapporto sembra non avere più possibilità. Ancora: come annunciato lunedì scorso, Alfonso Signorini ha finalmente presentato le nuove opinioniste popolari, le Grandi Sorelle, e sono state proprio loro ad avere un confronto con Raffaella Fico. Una doverosa premessa: Raffaella Fico è entrata al Grande Fratello Vip spacciandosi per single, come rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, ma da un mese e mezzo è felicemente fidanzata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) GF Vip 6, nella quarta puntata anche il primo eliminato dalla Casa. Tommaso Eletti è stato ‘fatto fuori’ dal pubblico con il 28% di preferenze: il 72% ha salvato Davide Silvestri. Che è stato protagonista della diretta perché messo di fronte a delle clip pesanti con cui ha scoperto cosa hanno detto di lui alle sue spalle, soprattutto Andrea Casalino. E dopo questi video, tra i due gieffini il rapporto sembra non avere più possibilità. Ancora: come annunciato lunedì scorso, Alfonso Signorini ha finalmente presentato le nuove opinioniste popolari, le Grandi Sorelle, e sono state proprio loro ad avere un confronto con. Una doverosa premessa:è entrata al Grande Fratello Vip spacciandosi per single, come rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, ma da un mese e mezzo è felicemente fidanzata ...

