Adani: “Non ho più parlato con Allegri, spero si adegui ai tempi” (Di sabato 25 settembre 2021) “Non ho più parlato con Allegri, spero che si adegui ai tempi. Già allora il suo calcio era da cambiare. Ora però è facile attaccarlo, in questo momento va sostenuto”. Così Daniele Adani torna a commentare la famosa lite con il tecnico bianconero, nell’intervista rilasciata a la Repubblica. L’ex giocatore è in procinto di iniziare la sua nuova avventura in Rai come opinionista, dopo il termine dell’esperienza in Sky: Non chiedetemi perché sia finita la collaborazione, ma non è un problema. Lì ho tanti amici: Sky mi ha permesso di raccontare calcio per anni, ora lo farò in Rai”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) “Non ho piùconche siai. Già allora il suo calcio era da cambiare. Ora però è facile attaccarlo, in questo momento va sostenuto”. Così Danieletorna a commentare la famosa lite con il tecnico bianconero, nell’intervista rilasciata a la Repubblica. L’ex giocatore è in procinto di iniziare la sua nuova avventura in Rai come opinionista, dopo il termine dell’esperienza in Sky: Non chiedetemi perché sia finita la collaborazione, ma non è un problema. Lì ho tanti amici: Sky mi ha permesso di raccontare calcio per anni, ora lo farò in Rai”. SportFace.

